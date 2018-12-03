Губернаторский кадровый резерв сформируют в Приморье из участников одноименного конкурса

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Губернаторский кадровый резерв сформируют из участников одноименного конкурса, который планируется провести в Приморском крае в ближайшее время. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко в понедельник на встрече с молодежью региона.

"Губернаторский кадровый резерв" - это, с одной стороны, возможность обновления краевой и районных администраций, а с другой - возможность молодым приморцам проявить себя, реализоваться в родном крае", - сказал Кожемяко на встрече. Механика отбора должна быть прозрачной и дать возможность проявить себя всем молодым людям, отметил он.

Конкурс планируется провести по аналогии с федеральным проектом "Лидеры России", чтобы выявить талантливых молодых людей. Они смогут в дальнейшем получить руководящие должности как в своей сфере, так и в органах власти.

Ранее Олег Кожемяко заявил, что приморские участники всероссийского конкурса "Лидеры России" также войдут в региональный кадровый резерв и могут войти в состав управленцев краевой администрации. Он отмечал, что региону нужны молодые кадры, их талант и компетенции востребованы в Приморье. По словам Олега Кожемяко, полуфиналисты "Лидеров России" смогут войти в кадровый резерв вне конкурса.