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Новый год и Рождество - 2019

Роспотребнадзор запустил горячую линию по безопасности детских товаров перед Новым годом

Обращения будут приниматься с 3 по 21 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников запустил горячую линию по качеству и безопасности детских товаров, говорится в сообщении ведомства.

Обращения будут приниматься в период с 3 по 21 декабря. Принимаются вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

"Специалисты территориальных управлений проконсультируют граждан по телефонам горячих линий управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Информация о режиме работы и контактные телефоны размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.

Теги
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