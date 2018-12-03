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Около 230 россиян вернулись в Белоруссию после отказа во въезде на Украину

Отмечается, что ежедневно во въезде отказывают 30-50 гражданам России

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Украинские власти с 26 ноября запретили въезд на территорию страны 229 гражданам Российской Федерации, которым пришлось вернуться в Белоруссию авиационным и автомобильным транспортом. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

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"На авиационном направлении вынуждены были вернуться 189 граждан России, на наземном - 39", - проинформировал представитель погранведомства. Бычковский уточнил, что после объявления украинскими властями решения запретить въезд российским гражданам мужского пола в возрасте 16 - 60 лет значительного увеличения отказов не произошло. "В течение минувшей недели ежедневно во въезде отказывали 30-50 человекам, в прошедшие выходные обратно возвращалось около 20-30 человек", - уточнил представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

На минувшей неделе после инцидента в Керченском проливе, когда за нарушение госграницы РФ были задержаны три украинских корабля и арестованы 24 моряка, в 10 областях Украины было введено военное положение. В пятницу глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил о введении запрета на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После этого, по данным Госпогранслужбы Украины, поток граждан РФ, приезжающих в страну, сократился вдвое. Ранее из России ежедневно въезжали на Украину до трех тысяч человек.

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