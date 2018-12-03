Тверская область стала первым российским регионом, где прекращено аналоговое телевещание

ТАСС, 3 декабря. Аналоговое телевещание отключено в понедельник на территории Тверской области. Регион стал первым в стране, где возможен прием только цифрового тв-сигнала, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"Третьего декабря на территории Тверской области отключено аналоговое телевещание. Современные телевизоры, которые поддерживают стандарт вещания DVB-T2 и рассчитаны на прием цифрового сигнала, достаточно подключить к антенне дециметрового диапазона. Для телевизоров старого образца потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Спутниковое и кабельное телевидение в регионе продолжат работать в прежнем формате, для их дальнейшего приема не нужно приобретать дополнительное оборудование", - сказали в пресс-службе.
Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение. Девятого ноября в регионе запустили второй мультиплекс цифрового телевещания. В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100-процентный охват населения цифровым телевещанием.
Правительство Тверской области приняло решение о возмещении жителям с невысоким уровнем доходов затрат на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Выплаты начались, уже получили около 200 жителей. Всего на эти цели в 2018 и 2019 годах в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей.