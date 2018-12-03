ВЦИОМ: половина россиян связывает начало старости с серьезными проблемами со здоровьем

"На протяжении последних четырех лет приоритеты россиян остаются неизменными. Топ-5 составляющих качества жизни для наших сограждан - это здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания. Среднее значение важности этих показателей для опрошенных составляет 4,51 и более (из 5 возможных)", - говорится в сообщении.

Сводный индекс удовлетворенности качеством жизни остался на уровне 2017 года и составил 62 пункта из 100. Индекс представляет собой усредненную оценку, учитывающую степень удовлетворенности тестируемыми критериями и ее вес (значимость) в общем списке факторов, определяющих качество жизни.

"Каждый второй россиянин (50%) связывает начало старости с серьезными проблемами со здоровьем... Также респонденты считают признаками старости невозможность заработка и самообеспечения (27%)", - отмечается в исследовании. Только пятая часть респондентов (20%) связывает старость с формальным выходом на пенсию.

Более чем три четверти россиян (78%) согласны с тем, что после 60 лет можно вести активный образ жизни, однако в этом возрасте возникают проблемы со здоровьем и поддерживать привычный ритм жизни становится тяжело (считают 76%). О том, что после 60 лет сложно сохранить рабочее место или найти новую работу, говорят 78% респондентов. Граждане уверены, что государство может способствовать активной жизни пожилых людей, расширяя доступ к современным медицинским технологиям (52%), развивая программы по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни (40%), а также организуя досуг (39%) и предоставляя возможность трудовой деятельности (31%).

Опрос ВЦИОМ проведен 17-20 августа. В нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентами по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.