Минобрнауки призвало отказаться от избыточного регулирования сферы волонтерства в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сфера добровольчества в России не нуждается в излишнем государственном регулировании, стандарты и отчетность в этой сфере могут свести на нет саму идею движения волонтеров. Такое мнение высказал в понедельник на Международном форуме добровольцев министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Так или иначе вовлечено в добровольчество примерно 10% численности населения нашей страны. Цифры не такие большие, в мире есть примеры существенно более масштабные <...> Не нужно избыточное регулирование этой сферы, пытаться из этого построить систему государственных стандартов, показателей и отчетов - с этим можно самую главную идею потерять", - сказал Котюков.

По его словам, волонтерство следует рассматривать как часть становления и формирования личности.

"Это еще одна часть воспитания человека, который не только может освоить образовательную программу, но может очень важные качества приобрести: формирование команды, формирование проектного подхода при достижении цели, движение к этой цели - преодоление барьеров, где они искусственно возникают", - считает Котюков.

Министр добавил, что подумает над вопросом, нужен ли России специальный федеральный государственный образовательный стандарт в сфере волонтерства, так как "можно столько рамок искусственных придумать, что потом они ровно наоборот будут работать".

"Что касается вопроса больших образовательных программ по линии волонтерства - если начинать, то с программ развития наставничества, где нужны соответствующие компетенции. Потому, что если сейчас начать массово готовить волонтеров, ну еще 25 млн человек подготовить, то я опасаюсь, что это не та постановка задачи, над которой следует работать", - пояснил Котюков.

Дополнительные бонусы

Добровольцы не должны рассчитывать, что получат дополнительные бонусы, баллы или помощь в трудоустройстве за свою деятельность, заявил Котюков. "Много вопросов, заданных сегодня, связаны с дополнительными поощрениями за волонтерство. Я считаю, что это каждый делает для себя, а не чтобы получить баллы, отсрочку, успеваемость повысить", - сказал Котюков, отметив, что даже неприлично всем рассказывать о своих добрых делах - "люди сами все видят".

Он добавил, что волонтеры также не должны рассчитывать на помощь в трудоустройстве, так как "если вы активны, то я не сомневаюсь, что вас уже знают и вас уже видят" потенциальные работодатели.

С ним согласилась министр просвещения Ольга Васильева, отметив, что добровольцы не должны думать, что делают свою работу для повышения оценок или получения баллов, например, дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

"Для меня дико звучит "портфолио добровольца" и вопросы: "какое портфолио будет у добровольца"? Никакого. Это исключительно порыв вашего сердца", - сказал Васильева, отметив, что, если бы у нее была возможность заниматься добровольчеством, то она бы это делала.

Грантовая поддержка

Министерство науки и высшего образования обсуждает вопрос выделения грантов на развитие волонтерства в стране, решение будет принято до конца года, сообщил Котюков. "Что касается выделения грантов на развитие волонтерства, то, я думаю, этот вопрос решаем. Мы сейчас актуализируем систему грантовой поддержки научных исследований, и вопросы из области гуманитарных направлений там будут очень ярко представлены. Скорее всего [проведением конкурсов на выделение грантов] займется Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). До конца года окончательно определимся", - сказал Котюков.

Он добавил, что для взаимодействия с волонтерами при министерстве будет создан специальный совет. "Сейчас в министерстве формируем несколько коллегиальных органов, и молодежная, и волонтерская повестка там обязательно будут представлены", - отметил он.

Васильева также пообещала грантовую поддержку инициатив добровольцев. "Грантовая система Минпросвещения тоже окажет поддержку социальных инициатив <...> Я считаю, что таких действий, очень правильных, очень конкретных, должно быть больше", - пояснила она.

О форуме

Международный форум добровольцев, который проходит в Москве с 2 по 5 декабря. является итоговым мероприятием Года добровольца (волонтера) в России. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который официально празднуется 5 декабря. В 2018 году форум проводится в пятый раз, при этом впервые в международном статусе. Участниками мероприятия являются более 15 тысяч добровольцев из России и зарубежных стран.