Форум "Арктический Медиамир" на Ямале соберет около 200 участников из России и зарубежья

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Около 200 журналистов и экспертов из России и зарубежья примут участие в международном конгрессе средств массовой информации "Арктический Медиамир", который впервые пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе с 9 по 11 декабря. Об этом сообщил ТАСС председатель Союза журналистов ЯНАО Алексей Снегирев.

"Изначально мы планировали собрать СМИ арктических регионов России и стран Арктического совета. Но интерес оказался неожиданно велик, и в итоге у нас вместе с Россией 25 стран-участниц, включая такие неожиданные как Эквадор, Иран, Латвия, Эстония, Франция, Италия, Чехия, Германия. Всего мы ждем около 200 человек", - сказал Снегирев.

Продвигать Арктику на информационном поле нужно активнее, чем это происходит сейчас, считает Снегирев. "Несоизмерим реальный вклад Арктики в экономику страны с тем, насколько скудно Арктика представлена в информационной повестке федеральных СМИ", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, участники конгресса обсудят три темы: сохранение традиций коренных малочисленных народов Севера (КМНС), экологические проблемы и социально-экономическое развитие Арктики. "По тем же темам мы провели конкурс для журналистов из регионов арктической зоны России и стран Арктического совета, [на который поступило] 90 работ", - отметил Снегирев, уточнив, что жюри уже завершило работу и объявит результаты во второй день конгресса.

Также на конгрессе будет подписано соглашение о сотрудничестве между региональными отделениями Союза журналистов России ЯНАО, Чукотки, Якутии, республики Коми, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Мурманской и Архангельской областей, добавил организатор. "Мы договорились обмениваться информацией и выстраивать сотрудничество с тем, чтобы арктическая зона России была неким общим информационным пространством", - отметил он.

Увидеть своими глазами

Конгресс призван стать площадкой для открытого диалога между журналистами разных стран и познакомить широкую аудиторию с неизвестной для многих частью России, считает замдиректора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Евгения Барышникова. "Загадочность Арктики в том, что все про нее знают или слышали, но мало кто видел, поэтому и интерес к этой теме огромный", - пояснила она ТАСС.

Интерес к Арктике прогрессирует с каждым годом, соглашается заместитель директора департамента внутренней политики ЯНАО, начальник управления по делам печати и средств массовой информации Геннадий Герасименко. "И не безосновательно. Россия активно развивает арктическую зону <…> Наша идея заключается в простой вещи: мы хотим показать, как это действительно происходит. Чтобы [наши гости] могли увидеть, прочувствовать действительные настроения [местных жителей], услышать их проблемы, если они существуют", - поделился с корреспондентом ТАСС Герасименко.

По словам Барышниковой, особенно иностранных журналистов привлекает проект "Ямал СПГ", куда участники отправятся в первый день конгресса. "Промышленное освоение Ямала - неотъемлемая часть развития Арктики, поэтому посещение поселка Сабетта является абсолютно логичной составляющей знакомства с территорией", - уверена Барышникова.

В программе запланирована и экскурсия по ямальской столице - Салехарду, добавила организатор. "Одним из самых ярких событий конгресса станет посещение стойбища оленеводов, ведущих традиционный кочевой образ жизни. Участники мероприятия смогут покататься на оленьих упряжках, погреться в чумах, отведать блюда национальной кухни и непосредственно пообщаться с представителями коренных народов Ямала", - отметила она.

Место встречи - Ямал

И российских, и зарубежных журналистов из арктических регионов заботят схожие проблемы, уверена одна из участниц конгресса - руководитель Службы новостей радио "Пурга" (Чукотка, Анадырь) Светлана Голубева. "Это развитие промышленности и вопросы экологии, сохранение традиционной культуры и родных языков, экстремальный туризм и безопасность. Как об этом пишут и рассказывают коллеги, как расставляют приоритеты, как держат связь с читателями, зрителями, слушателями - все интересно", - рассказала ТАСС Голубева.

На конкурс журналистских работ она отправила программу "Радиогостиная", которая на протяжении шести лет знакомит слушателей с результатами работы орнитологов, принимающих участие в проекте "Путевка в жизнь". "Это международная программа по спасению краснокнижного кулика-лопатня - самого быстро сокращающегося по численности вида птиц. Можно сказать, что этот кулик - настоящий символ Арктики, потому что его история отражает уязвимость северной природы и ее зависимость от доброй воли и ответственного поведения человека", - пояснила Голубева.

По мнению журналистки, Ямал часто становится полюсом, где сходятся мероприятия по различным актуальным для Арктики направлениям. "Часто приходится упоминать этот регион в наших местных новостях. Сейчас он собирает журналистов со всего мира, рассказывающих об Арктике. Это, безусловно, мне интересно, потому что здесь, в Арктике, я живу и работаю последние 14 лет и, собственно, с ней так или иначе связано все, что я делаю", - призналась она.

Познакомиться с опытом российских и зарубежных коллег собирается и заместитель главного редактора "Моя Воркута" (республика Коми) Антонина Борошнина. "Воркута и Салехард находятся очень близко, но у нас очень разное [социально-экономическое] положение. Я ни разу не была в Салехарде, но слышала и об этом говорят, что за последнее десятилетие он сделал громаднейший скачок. На это я бы с удовольствием посмотрела и рассказала бы об этом своим землякам", - поделилась она с корреспондентом ТАСС.

По мнению Борошниной, включение Воркуты - а в ней сегодня проживает около 70 тыс. человек, десятая часть которых занята на угледобыче - в арктическую зону открыло для города новые возможности, осознать которые жителям города еще только предстоит. "Пока люди не понимают, что для них несет заинтересованность правительством Арктикой, и хотелось бы это объяснить", - сказала она.