В Бресте перезахоронили останки почти 100 советских военнопленных лагеря "Ревир"

МИНСК, 3 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Останки почти сотни советских военнопленных, содержавшихся в начале Великой Отечественной войны в лагере "Ревир" в Бресте, перезахоронили с военными почестями на окраине областного центра. Всего, по архивным данным, за время существования этого лагеря (до конца марта 1942 года - прим. ТАСС), здесь погибло около 15 тыс. советских воинов, в том числе, плененных во время штурма Брестской крепости в первые дни войны.

"Ревир" находился тогда на территории нынешнего Южного городка, где дислоцируется 38-я десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. "Здесь располагался лагерь "Ревир", четвертый форт. Поэтому совершенно точно известно, что в этой части города еще есть останки советских бойцов, которые должны быть перезахоронены со всеми почестями <...> Война не закончена, пока не предан земле ее последний солдат. Раскопки на территории нашей части продолжатся", - сказал на церемонии перезахоронения заместитель командира десантно-штурмовой бригады Сергей Суховило, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Военнослужащие 52-го отдельного специализированного батальона Вооруженных сил Белоруссии работали на территории военной части с 25 сентября по 30 октября. Во время раскопок рядом с пожарным водоемом десантной бригады были обнаружены останки 94 советских военнопленных, еще двоих - в ходе земляных работ в парке 1000-летия Бреста. В результате поисковых работ, исследований, проведенных в архивах, удалось установить имена 11-ти погибших в лагере "Ревир".

Найденные останки с военными почестями и по христианским традициям были захоронены в братской могиле, где покоятся около 2,5 тыс. красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Во время войны территории Бреста находилось четыре лагеря для советских военнопленных. Самым крупным из них был "Ревир". К концу марта 1942 года из 15 тыс. человек в живых здесь осталось около 100 пленных, которые были переведены в лагерь в районе Бяла-Подляски (Польша).