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В Общественной палате разрабатывают стандарт корпоративного волонтерства

Он будет опубликован до конца года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комиссия Общественной платы (ОП) РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка разрабатывает стандарт корпоративного волонтерства. Как заявил журналистам в понедельник заместитель председателя комиссии Илья Семин, он будет опубликован в конце текущего года.

"Мы [комиссия] в ОП сейчас готовим единый стандарт корпоративного волонтерства", - сказал Семин.

По его словам, внедрять и развивать представленные в стандарте методики сможет любая компания. "Сегодня 50% людей участвуют в волонтерских программах лично, в одиночку, и лишь 15% людей - с помощью своей компании. Корпоративное волонтерство - явление в России достаточно молодое, но стремительно развивающееся. При этом программы корпоративного волонтерства развивают в основном только в крупных холдингах", - добавил Семин.

"Наша задача - вовлечь большее количество средних и даже малых компаний в развитие практик корпоративного волонтерства. Немногие знают, как это сделать. Стандарт поможет таким новым компаниям внедрять систему корпоративного волонтерства под ключ", - сказал Семин.

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