Москалькова пообещала проверить причины отмены концертов рэперов в нескольких регионах

"Я обязательно разберусь в этих ситуациях, мне нужна конкретика: когда, где. Хорошо бы встретиться с артистами групп, чтобы понять их позицию", - сказала она в понедельник, отвечая на вопросы московских школьников в рамках всероссийского открытого урока "Права человека".

Школьники, задававшие вопросы об отмене концертов рэперов в ряде городов, интересовались, не усматривает ли омбудсмен проявлений цензуры, запрещенной Конституцией РФ, в отношении музыкантов.

Ранее стало известно о том, что концерты рэп-исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов) были отменены в шести городах. Кузнецов был задержан 21 ноября в Краснодаре, ему не удалось провести концерт в клубе, и он собирался выступить на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток - за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. 26 ноября адвокатам удалось добиться отмены решения суда.

Концерт хип-хоп исполнителя Элджея, запланированный в Якутске на 28 ноября, был отменен "в связи с угрозой срыва концерта по обоюдному согласию артиста и организаторов", сообщил представитель музыканта. Накануне стало известно, что управление образования горадминистрации направило письма дирекциям школ с рекомендацией не допускать школьников на концерт Элджея, поскольку "репертуар исполнителя может вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх".