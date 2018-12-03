Скворцова заявила, что медвузы с 2019 года будут учитывать волонтерский опыт абитуриентов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Медицинские вузы будут учитывать опыт волонтерства у абитуриентов при поступлении с 2019 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Международном форуме добровольцев.

По словам министра, на данный момент опыт волонтерства учитывает 41 вуз при поступлении медиков в ординатуру.

"А со следующего года такой же принцип будет и для... школьников, поступающих в медицинские вузы", - сказала она. На данный момент движение волонтеров медиков объединяет более 20 тыс. человек. Министр отметила, что движение волонтеров включает и врачей, и ординаторов, и студентов, и школьников. Число школьников в волонтерском движении достигло 1,7 тысячи человек.

Всего волонтеры-медики оказали более 2 млн часов волонтерской помощи в больницах.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения за два года оказало медицинскую помощь более 1,5 млн человек. Участники движения проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с курирующими врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи.

Запуск Всероссийского проекта по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) "#ДоброВСело" состоялся в сентябре 2018 года. "Мы осуществили более 1 тыс. выездов в сельскую местность: облагораживали фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории", - сказала министр. Волонтеры помогали и с мелким ремонтом, и с проведением разъяснительной работы с населением.