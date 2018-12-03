На чемпионат "Молодые профессионалы" в Омск приехали 200 участников из регионов России

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Около двухсот участников из восьми регионов России в возрасте от 16 до 22 лет собрались в Омске, чтобы принять участие в III региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"Этот чемпионат - хорошая возможность для вас не только проверить, на что вы способны, и получить объективную оценку своих знаний, но и показать себя потенциальным работодателям. Это отличный старт в профессию. <…> Когда человек мастер своего дела, он достигнет успеха на любом поприще и всегда будет востребован. Не зря говорят: нет профессий с большим будущим, есть профессионалы с большим будущим", - обратился к участникам соревнований губернатор Омской области Александр Бурков.

В пресс-службе минобразования Омской области рассказали, что в этом году количество участников конкурса выросло почти вдвое. В 22 компетенциях будут состязаться молодые специалисты из Ленинградской, Новосибирской, Курганской, Тюменской, Омской областей, Республики Башкортостан, Республики Коми, Чукотского автономного округа. "Также впервые у нас пройдут соревнования WorldSkills Россия Juniors, в которых в трех компетенциях будут бороться 22 школьника от 14 до 16 лет", - отметили в ведомстве.

"Молодые профессионалы" пройдут в пяти колледжах. На покупку современного оборудования, которое после завершения конкурса будет использовано в образовательном процессе, из бюджета региона было выделено более 9 млн рублей.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Россию официально приняли в состав международной организации 17 мая 2012 года. 11 августа 2015 года на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу (Бразилия) было принято решение о проведении чемпионата мира по рабочим профессиям в 2019 году в Казани.