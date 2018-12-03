Число операций на сосудах в Новгородской области в 2019 году возрастет втрое

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Медики Новгородской области, где главной причиной смертности являются сердечно-сосудистые заболевания, в 2019 году смогут увеличить число операций на сосудах с 700 в год до порядка 2 тыс. Такая возможность появится за счет дооснащения областного сосудистого центра и открытия новых подразделений в районах, сообщила в понедельник ТАСС министр здравоохранения региона Антонина Саволюк.

"Обычно мы проводили на базе регионального сосудистого центра в Великом Новгороде 700-800 операций на сосудах. С 2019 года у нас появится дополнительная возможность проводить еще не менее 700 операций в Старой Руссе и 500 - в Боровичах", - рассказала собеседница агентства. Саволюк пояснила, что главным медицинским учреждением, где проводятся подобные операции, является новгородский Региональный сосудистый центр, куда доставляют пациентов со всей области. При этом из-за протяженности территории региона транспортировка зачастую длится больше часа.

"Именно в течение часа надо принять решение о введении лекарства и подготовке к операции; тогда инвалидизации пациента, скорее всего, можно будет избежать. Если же это время превышается, то пациент выживает, но результат лечения будет уже не таким эффективным. Поэтому все, о чем нам говорит современная медицина, - это максимально быстро доставить человека в сосудистый центр", - рассказала министр.

По ее словам, для сокращения расстояния доставки в 2019 году в рамках государственно-частного партнерства в Старой Руссе и Боровичах откроются первичные межрайонные сосудистые центры на базе существующих больниц, где и будут проводиться дополнительные операции.

"Это отдельное юрлицо, которое поставляет оборудование и врачей: кардиохирургов, реаниматологов, анестезиологов. Это очень важно, потому что у нас сейчас нет своих специалистов. Данный вид помощи будет осуществляться в рамках ОМС, мы выделяем тариф", - рассказала министр.

В 2017 году показатель смертности от болезней кровообращения в Новгородской области составил 932 человека на 100 тыс. населения. В среднем по России за аналогичный период показатель составляет 584 человека на 100 тыс., по Северо-Западному федеральному округу - 683.