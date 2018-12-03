Музей в Петербурге выступает за совместное с РПЦ использование Благовещенской усыпальницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Государственный музей городской скульптуры выступает за совместное с Русской Православной церковью использование помещений его филиала - Благовещенской усыпальницы, которая является первым каменным храмом Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор музея Владимир Тимофеев.

30 ноября сообщалось, что Санкт-Петербургская епархия РПЦ надеется вернуть Благовещенскую церковь в состав Александро-Невской лавры к 2020 году, когда будет отмечаться 800-летие Александра Невского. Ранее городские власти обещали РПЦ освободить помещения за счет перевода музейной экспозиции в другое здание. В ноябре митрополит Варсонофий направил письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой решить эту проблему.

"Мы предлагали (РПЦ) <…> совместное использование, то есть - остается все за музеем, а по праздникам или по каким-то дням там проходят службы", - сказал директор, добавив, что этот вопрос обсуждается сторонами еще с конца 1990-х годов. Он добавил, что сейчас в усыпальнице проводится в год около 30-35 поминальных служб в память о погребенных там деятелях отечественной истории.

Объекты экспозиции

Как пояснил Тимофеев, музейный фонд филиала насчитывает 122 предмета. "Они входят в музейный фонд Российской Федерации, являются достоянием РФ. По закону, музейные предметы, входящие в музейный фонд РФ, не отчуждаются, не списываются, не выводятся из музейного фонда", - отметил он.

Экспозиция филиала Музея городской скульптуры в Благовещенской усыпальнице, который, по данным руководства, посещают от 70 до 75 тыс. человек в год, размещается на двух этажах. Храм изначально проектировался и был построен как усыпальница членов царской фамилии и выдающихся сановников. На первом этаже находятся напольные мраморные надгробные плиты родственников Петра I, а самым знаменитым памятником в усыпальнице считается надгробная плита, под которой похоронен в 1800 году великий полководец Александр Суворов.

На втором этаже, где ранее размещалась церковь Александра Невского, экспонируются предметы, которые были в силу разных причин демонтированы с мемориальных памятников Петербурга. "Эту экспозицию (на втором этаже) можно демонтировать и перевезти в другое место, но экспозицию с первого этажа - никак", - сказал Тимофеев.

В РПЦ ранее подчеркнули, что в случае передачи храма за захоронением Суворова, как и за остальными памятниками, будет обеспечен должный уход.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого благоверного князя Александра Невского - первый каменный храм Петербурга. Она была построена в 1717-1724 годах (возведение каменного Петропавловского собора взамен деревянного завершилось только в 1733 году). В советское время храм стал филиалом Музея городской скульптуры.

В комитете имущественных отношений Смольного, где ТАСС запросил комментарий, на момент написания материала не смогли предоставить информацию о судьбе заявки на передачу Благовещенской церкви РПЦ.

О музее

Согласно информации на официальном сайте, основанный в 1932 году Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге является единственным в России музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде.

Основная экспозиция музея располагается на территории Александро-Невской лавры. Помимо Благовещенской церкви-усыпальницы, в нее входят Некрополь XVIII века, Некрополь Мастеров искусств и другие объекты. Среди филиалов учреждения также - музей-некрополь "Литераторские мостки", Нарвские триумфальные ворота и Мастерская М. К. Аникушина. К числу музейных объектов также относятся Ростральные колонны, Конные группы на Аничковом мосту, несколько городских памятников и более 1,5 тыс. мемориальных досок.