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Медведев призвал повысить эффективность работы центров занятости

Премьер-министр пообещал добиваться уменьшения случаев, когда соискателям не могут месяцами предложить вакансии

ГОРКИ, 3 декабря. /ТАСС/. В рамках реализации национального проекта повышения производительности труда и поддержки занятости государство намерено добиться существенного повышения эффективности деятельности центров занятости. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Будут запущены программы по переобучению сотрудников, повышению их квалификации. Будем добиваться более эффективной работы центров занятости, чтобы меньше было случаев, когда соискателям не могут месяцами вакансии предложить какие-то, и они вынуждены соглашаться на работу совсем не по профилю", - сказал Медведев.

Премьер-министр напомнил, что стоит задача добиться повышения производительности труда на уровне не менее 5% в год. "Это нужно, чтобы наша страна вошла в число крупнейших экономик мира. Пока в этой сфере мы существенно отстаем от ведущих стран. Наше просто слабое место", - сказал глава правительства.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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