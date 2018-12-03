Федотов уверен в эффективности обновленного СПЧ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что обновленный на 2/5 совет будет работать эффективно и не утратит своей правозащитной сущности. Такое мнение он высказал ТАСС, комментируя подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об утверждении нового состава СПЧ, который был опубликован в понедельник на сайте совета.

"Я очень доволен президентским выбором, он поддержал мои предложения, хотя и не все. Уверен, что в новом составе Совет будет работать не хуже, и не утратит своей правозащитной сущности", - сказал глава СПЧ.

По словам Федотова, в СПЧ вошли прекрасные специалисты. "Назову одного из них: Анатолий Ковлер, который в течение ряда лет работал судьей ЕСПЧ. Уже одно его имя говорит об уровне состава СПЧ, который обновился на 2/5", - отметил председатель Совета.

Федотов пояснил, что в новый состав из прежних членов СПЧ не вошли в основном те, кому не хватало времени. "Например, Леонид Парфенов - прекрасный журналист, но работе в Совете он не мог уделять внимания, у него просто свободного времени не было. Хотя он и регулярно принимал участие в голосованиях, но этого недостаточно. То же можно сказать и о многих других, покинувших Совет", - пояснил он.

По словам Федотова, его не смущает то обстоятельство, что в СПЧ оказалось сразу два сотрудника газеты "Московский Комсомолец": главный редактор Павел Гусев и обозреватель Ева Меркачева. "Павел Гусев нам известен не только в качестве главного редактора, он председатель Союза журналистов Москвы и в Совете представляет эту общественную организацию, а Ева Меркачева - один из руководителей ОНК Москвы, и представляет в Совете институт общественных наблюдательных комиссий. Хотя оба они работают в "МК", меня это не смущает, я их работу оцениваю очень высоко", - подчеркнул Федотов.

"Ротация - естественный процесс, и мы с радостью встречаем новых членов Совета, состав его очень хороший", - сказал глава СПЧ. Он добавил, что новый состав совета соберется на следующей неделе.