Штаб недавно созданного в Крыму казачьего войска расположится в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Штаб Черноморского казачьего войска, которое создали в Крыму в ноябре, будет расположен в Севастополе, сообщил в понедельник на аппаратном совещании городского правительства директор департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун.

"24 ноября 2018 года в городе Симферополе состоялся учредительный круг - собрание - крымских казаков и Севастопольского казачьего общества. По результатам круга образовано <…> Черноморское казачье войско <…> Местом расположения основного органа штаба войска определен город Севастополь, начальником штаба войска выбран представитель города Севастополя", - сказал Шагун.

Он уточнил, что это двенадцатое казачье войско на территории РФ, его общая численность - 5 тыс. Численность казачьего общества в Севастополе - 1308 человек, 381 из них приняли обязанности по несению госслужбы. Казаки участвуют в охране правопорядка, предупреждении ЧС и пожаров, охране природных объектов. В 2018 году власти Севастополя направили на поддержку казачьей службы 11,1 млн рублей - на 31% больше, чем в прошлом году.

Начальник департамента добавил, что в 2019 году планируется активнее привлекать казаков к госслужбе. Также подбирается помещение для штаба Черноморского казачьего войска.