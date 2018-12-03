Власти перечислили материальную помощь пострадавшим в ДТП с маршруткой под Ульяновском

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области перечислило материальную помощь пострадавшим в ДТП с маршруткой на трассе в Новомалыклинском районе. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

Маршрутка с пассажирами 1 ноября съехала в кювет, после чего опрокинулась. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В ДТП пострадали 19 пассажиров, 12 из них, в том числе двое детей и беременная женщина, были госпитализированы, один из них позже отпущен домой. Сейчас все госпитализированные выписаны из больницы.

"На данный момент средства в полном объеме переведены на счета пострадавших. Вопросов по поводу начислений не поступало", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 993 тыс. рублей будет выделено из бюджета Ульяновской области для выплаты материальной помощи пострадавшим в ДТП. Отмечалось, что семи пострадавшим будет выплачено по 40 тыс. рублей, пяти семьям будет перечислено по 70 тыс. рублей, двое пострадавших получат по 97 тыс. рублей и двое - 80 и 90 тыс. рублей.

В качестве версии ДТП рассматривается неисправность рулевой тяги транспортного средства. Ранее в пресс-службе регионального УМВД сообщили ТАСС, что водитель маршрутки также нарушил правила перевозки пассажиров (речь идет о перегрузе) и будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей").