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МВД Башкирии опровергло информацию о проверке в отношении полицейского из-за фото в парике

О том, что начальство якобы усмотрело в действиях сотрудника поведение, порочащее честь мундира, сообщил Telegram-канал Mash

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. МВД по Башкирии опровергло появившуюся в СМИ информацию, что проводит проверку в отношении сотрудника из-за того, что тот разместил в соцсетях фотографию в сиреневом парике. Об этом заявил в понедельник ТАСС пресс-секретарь ведомства Максим Родинов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что полицейский из Уфы Артур Ялаев сфотографировался в парике сиреневого цвета и рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, после чего выложил снимок в интернет. По данным издания, креатив "начальство не оценило", его якобы "проверяют из-за поведения, порочащего честь мундира".

"Информация не соответствует действительности", - сказал Родинов, отвечая на вопрос о проведении проверки.

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