Казаки из Забайкалья на Днях Дальнего Востока вручили главе Минвостокразвития шашку

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представители Забайкальского казачьего войска подарили шашку главе Минвостокразвития Александру Козлову во время открытия ярмарки, которая проходит в рамках Дней Дальнего Востока в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В этом году в Днях Дальнего Востока в Москве впервые приняли участие представители двух новых регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) - Забайкалья и Бурятии. Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал указ о передаче этих двух регионов из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Теперь ДФО объединяет 11 регионов - Бурятию, Якутию; Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края; Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

"Без нужды не вынимать, без славы не вкладывать", - сказал казак во время вручения шашки главе министерства. Также представители региона преподнесли министру большое блюдо с мясными деликатесами.

Во время открытия ярмарки представители всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа продемонстрировали гостям и дали попробовать мясные и рыбные деликатесы, чаи, мед и традиционные сладости. Как отмечают организаторы, во время мероприятия москвичи и гости столицы смогут познакомиться с макрорегионом через мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, на Тверской площади на протяжении всей ярмарки будут выступать коллективы из регионов Дальнего Востока.

"С нами в этом году (Дни Дальнего Востока проходят в Москве во второй раз) Бурятия и Забайкалье, они успели и тоже присоединились к мероприятию. Эмоции положительные, потому что мы всегда исторически пытались привезти и показать что-то самое лучшее в столицу. Сегодня здесь представлены все сферы - культура, зодчество, разнообразные изделия, продукты питания (морепродукты, чаи). Все это говорит о том, что у нас есть что показать, и мы приехали в сердце нашей родины, чтобы рассказать про Дальний Восток", - сказал журналистам министр по развитию Дальнего Востока.

Дни Дальнего Востока в Москве проходят в этом году с 3 по 15 декабря. В первую неделю состоится Дальневосточная ярмарка на Тверской площади, затем пройдет фестиваль, который станет местом встречи молодых специалистов с работодателями из ДФО. В рамках деловой программы мероприятия запланированы выступления популярных спикеров на темы ведения бизнеса, урбанистики, медиа и волонтерства.