РСТ прогнозирует удвоение в 2019 году числа отдыхающих за счет работодателя сотрудников

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) прогнозирует удвоение в 2019 году в РФ числа отдыхающих за счет работодателя сотрудников. Такой эффект возможен после вступления в силу с 1 января 2019 года закона о предоставлении налоговых льгот для работодателей, оплачивающих отдых сотрудников внутри страны. Такое мнение высказал журналистам вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в кулуарах пресс-конференции в ТАСС.

"Да, конечно, можем говорить, что станет в два раза больше [отдыхающих сотрудников], но думаю, что даже больше", - сказал он.

Вице-президент РСТ отметил, что уже сегодня 110 тыс. работников в настоящее время ездят на отдых - работодатели из чистой прибыли оплачивают отдых сотрудников. "Как минимум эта цифра останется, а на самом деле увеличится. Даже сейчас, когда этого механизма нет, работодатели понимают значимость предоставления отдыха за счет предприятия, а мы лишь даем импульс для льготирования", - добавил Барзыкин.

О законе

Отпуском за счет работодателя смогут воспользоваться работники, а также их супруги, родители и дети до 18 лет. При этом расходы на оплату турпутевок должны составлять в сумме до 50 тыс. рублей в год на человека. Работодатели, определяя налоговую базу по налогу на прибыль, смогут учитывать свои расходы на оплату турпутевок.

Как отметил во время пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, такая опция будет доступна для всех категорий работников и будет выгодна как для организаций, так и для сотрудников.

"Как она будет работать? Это право, не обязанность, работодателя списывать на себестоимость затраты, связанные с отдыхом их работников и членов их семей. На данные цели предприятие может истратить в год на каждого работника и каждого члена семьи по 50 тыс. рублей. Предприятие данные суммы может в полном объеме списывать на себестоимость", - сказал он, пояснив, что речь идет об отдыхе внутри страны, что также будет стимулировать развитие этой отрасли.