Более 10 тыс. пропавших человек были найдены российскими волонтерами

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские волонтеры из отряда "Лиза Алерт" и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в течение года нашли более 10 тыс. потерявшихся человек. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на полях международного форума добровольцев, который проходит в Москве.

"Более 10 тыс. потерявшихся человек, в первую очередь детей, было найдено [за год] отрядом "Лиза Алерт" и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям", - сказал Кириенко.

Он также отметил и другие достижения волонтеров за этот год. "Более тысячи фельдшерско-акушерских пунктов было отремонтировано с помощью волонтеров-медиков", - добавил он.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимает участие более 15 тыс. человек. Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).