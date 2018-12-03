{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы Минстроя: аналоги "Активного гражданина" должны появиться во всех городах России

Андрей Чибис пояснил, что городам необязательно будет разрабатывать собственные решения, они смогут взять за основу уже работающие платформы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Онлайн-платформы для взаимодействия граждан и органов власти необходимо создать во всех российских городах в рамках реализации проекта "Умный город", сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в кулуарах форума "Цифровизация 2018" в МГУ.

"Цифровая платформа для общения с гражданами должна появиться в каждом российском городе. Это первое, что должны сделать муниципальные власти, и это точно будет в стандарте "Умного города", - сказал Чибис.

Он пояснил, что городам необязательно будет разрабатывать собственные решения, они смогут взять за основу уже работающие платформы - московского "Активного гражданина" и подмосковного "Добродела".

Проект "Умный город" входит в состав нацпроекта "Цифровая экономика". Как сообщалось ранее, пилотными площадками для его реализации стали 37 городов из 33 регионов.

Теги
РоссияЧибис, Андрей Владимирович
В Госдуме готовы разъяснить особенности миграционной амнистии лидерам молдавской диаспоры
Само решение об объявлении такой амнистии глава комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал "правильным и логичным"
Читать полностью