Замглавы Минстроя: аналоги "Активного гражданина" должны появиться во всех городах России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Онлайн-платформы для взаимодействия граждан и органов власти необходимо создать во всех российских городах в рамках реализации проекта "Умный город", сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в кулуарах форума "Цифровизация 2018" в МГУ.

"Цифровая платформа для общения с гражданами должна появиться в каждом российском городе. Это первое, что должны сделать муниципальные власти, и это точно будет в стандарте "Умного города", - сказал Чибис.

Он пояснил, что городам необязательно будет разрабатывать собственные решения, они смогут взять за основу уже работающие платформы - московского "Активного гражданина" и подмосковного "Добродела".

Проект "Умный город" входит в состав нацпроекта "Цифровая экономика". Как сообщалось ранее, пилотными площадками для его реализации стали 37 городов из 33 регионов.