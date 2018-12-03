В России стартовал правовой диктант, посвященный 25-летию Конституции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Второй правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции, стартовал в России. Как передает корреспондент ТАСС из Музея Победы в Москве, где проходит церемония, мероприятие приурочено к отмечаемому 3 декабря Дню юриста и вручению премии "Юрист года".

В течение недели в режиме онлайн можно будет пройти тесты из любой точки России на сайте юрдиктант.рф. 7 декабря откроются очные площадки во всех регионах страны. Поучаствовать в диктанте могут все желающие, достигшие 14 лет.

Мероприятие проводится для оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи - повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

Организаторами диктанта выступают Ассоциация юристов России, "Деловая Россия", Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.