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Кубанские спасатели сняли со льдины в Азовском море енота

Животное обнаружили жители города Приморско-Ахтарска
© Пресс-служба "Кубань-Спас"

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники краснодарской краевой службы "Кубань-Спас" сняли с дрейфующей в пяти метрах от берега льдины в Азовском море енота. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.

Животное на льдине обнаружили жители города Приморско-Ахтарска и вызвали спасателей.

По данным пресс-службы, специалистам не сразу удалось изловить енота.

"При виде спасателей енот спрыгнул со льдины и поплыл к берегу. Оттуда его собаки согнали обратно в воду, вскоре сотрудники "Кубань-Спаса" все же отловили испуганного зверька и вывезли за пределы города", - добавили в ведомстве.

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