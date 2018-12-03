В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Продажа алкогольной продукции будет ограничена в Москве в местах массовых гуляний в новогоднюю ночь, а также на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" на протяжении всех рождественских каникул. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники будет уже традиционно, уже ни у кого не вызывает особых беспокойств. Потому что люди привыкли: там, где массовые мероприятия, алкоголь не продается", - сказал Черников.

Как пояснили в департаменте, в праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий ограничивается продажа крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре.

Ограничить продажу алкоголя должны те кафе, рестораны и магазины, которые располагаются рядом с местами массовых гуляний, в том числе на площадках ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество".