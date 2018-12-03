На ресторанном фестивале в Петербурге выбрали лучший сет к 300-летию Невского проспекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Лучший тематический сет, посвященный отмечаемому в этом году 300-летию Невского проспекта, выбран по итогам ресторанного фестиваля в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении городского комитета по развитию туризма.

"Мы начинали этот проект в сфере развития гастрономического туризма в 2016 году. Это уже пятый ресторанный фестиваль <…> Мы сделали большую гастрономическую историю, посвященную юбилею главной магистрали города. У нас уже есть некоторые наметки, как нам развиваться дальше", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета Евгения Панкевича.

Согласно описанию сета на сайте смотра, в него вошли ржаной тост с балтийскими шпротами, яйцом и укропом, бутерброд из ржаного хлеба с колбасой "Докторская" и сливочным маслом, грибы, запеченные со сливочным соусом и сыром, а также классический рубленый бифштекс с перепелиным яйцом и молодым горошком и жареный картофель с грибами. В качестве десерта гостям предлагался Ленинградский пломбир.

В дегустационные наборы других заведений города по случаю юбилея вошло множество блюд на основе рыбы и морепродуктов. Так, в их числе были сугудай из муксуна под стеклянным колпачком, маринованные миноги, балык из осетрины и запеченная в зерновом хлебе рыбная солянка из осетра и лосося. Посетителям ресторанов подавали также лангет с жареным картофелем, кофейные пышки с пате из зобной железы, купеческие щи с щавелем или утиную грудку с апельсиновым крем-соусом и печеным яблоком. На сладкое в рамках тематических сетов предусматривалось мороженое с копченой клубникой, десерт "Адмиралтейство" из вишневого мусса под темным шоколадом, бланманже или медовик по старинному рецепту.

Городской ресторанный фестиваль, в котором приняли участие более 100 заведений, на протяжении всего ноября представлял публике три тематических меню - 300-летие Невского проспекта, национальная и авторская кухня. Блюда были распределены по обеденным сетам по фиксированной специально для фестиваля цене - 990 или 1990 рублей, один сет включал завтрак за 290 рублей. Как ранее отмечали в комитете, победители смотра будут включены в ресторанный гид Санкт-Петербурга на 2019 год.

Ресторанные фестивали в городе проводятся осенью и весной, нынешний - уже пятый по счету. Их цель - познакомить жителей и гостей города с петербургской кухней и помочь развитию ресторанной отрасли, а также способствовать привлечению туристов в город. Прошлый фестиваль проходил весной 2018 года и представил петербуржцам и гостям города специальное "футбольное" меню, поскольку был посвящен чемпионату мира по футболу.