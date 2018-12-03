В PowerPoint появятся "живые субтитры"

Компания Microsoft представила в Международный день инвалидов (3 декабря) функцию "живых субтитров" в программах PowerPoint и Skype.

В Microsoft пояснили, что эта возможность позволяет преобразовывать речь говорящего в текст, который выводится на экран в режиме реального времени. "Эта возможность не только имеет большое значение для 466 млн человек в мире с нарушениями слуха, но будет полезна и для еще более широкого круга пользователей", - уверены в компании.

Нововведение уже доступно пользователям последней версии Skype. Оно действует как во время индивидуальных или групповых звонков, так и при звонках на номера телефонов. В ближайшие недели в приложении также появится возможность перевода субтитров в реальном времени на более 20 языков и диалектов, в том числе на русский.

В PowerPoint эта функция будет доступна в начале 2019 года. Субтитры работают на базе технологий искусственного интеллекта и позволят не только расшифровывать и преобразовывать высказывания спикера в текст и выводить его на экран с презентацией в режиме реального времени, но и переводить их на другие языки. "Это поможет значительно упростить восприятие контента и коммуникацию для слабослышащих или говорящих на разных языках людей", - подчеркнули в Microsoft.

Microsoft PowerPoint - программа для подготовки и просмотра презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях для операционных систем Microsoft Windows и macOS. Skype - бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через интернет, а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. Так же принадлежит компании Microsoft.