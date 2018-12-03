Платье принцессы Дианы выставили на аукционе в Лондоне за $127 тыс.

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Платье принцессы Дианы (1961-1997) из шелка цвета слоновой кости, в котором она участвовала в королевском мероприятии в 1986 году в Бахрейне, выставлено на аукционе в Лондоне за £100 тыс. ($127,4 тыс.). Согласно сообщению торгового дома Kerry Taylor, наряд, созданный модельером Дэвидом Эмануэлем, принцесса пожертвовала на благотворительные цели.

Спустя восемь лет это платье с подбитыми плечами, длинными рукавами и бантом на левом плече приобрела всего за £200 ($255) в магазине Херефорда (графство Херефордшир) женщина, имя которой не называется. Она хотела пойти в нем на бал, но ей так и не удалось сделать это. "Владелица платья знала, что оно принадлежало Диане, - говорится в сообщении аукционеров, - но не могла представить, сколько оно стоит, пока не посмотрела фильм о принцессе, блиставшей в этом наряде".

Ранее письмо принцессы Дианы (1961-1997) женщине, страдавшей от неудачного брака, было выставлено на аукцион Julien's Auctions в США за $5,2 тыс. Это послание от 1995 года стало, по свидетельству торгового дома, ответом на письмо некоей Эрики, в котором та описывала все неудачи, беды и страхи своего замужества.

По словам представителя Julien's Auctions, Эрика "переживала очень трудное время, и она обратилась за советом и поддержкой к принцессе, которая сама испытывала большие проблемы в связи с рухнувшим браком".

Диана и Чарльз, поженившиеся в 1981 году, не жили вместе с 1992 года, хотя на развод подали только четыре года спустя после совета королевы официально прекратить брак. В браке у них родились два сына - принцы Уильям (герцог Кембриджский) и Гарри (герцог Сассекский).

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.