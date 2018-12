На фестивале "Робофест-Приволжье" номинации для первоклассников стали самыми популярными

ТАСС, 3 декабря. Номинации для дошкольников и первоклассников, а также для увлекающихся беспилотными аппаратами стали самыми популярными на IV окружном робототехническом фестивале "Робофест-Приволжье", итоги которого подвели в Самаре. Об этом сообщила ТАСС региональный представитель организаторов по проведению соревнований Елена Пономарева.

"Наибольшей популярностью пользовалась номинация "Hello, Robot!" LEGO для дошкольников. Интерес вызвала также новая номинация по беспилотникам AeroNet, - сказала собеседница агентства.

Фестиваль проходил два соревновательных дня - 1 и 2 декабря. "Первый день - это номинации детей 6-8 лет... Второй день - номинации для участников от второго класса и до 26 лет", - уточнила Пономарева.

Оценивали участников соревнований эксперты, в том числе из других регионов. "Главный судья - всегда представитель другого региона, который имеет специальную аккредитацию. В этом году у нас три приезжих главных судьи по трем номинациям - из Пензы, Ижевска, Перми. Все наши судьи проходят регистрацию на московском сайте, после чего входят в состав судей", - пояснила собеседница агентства.

Лидерство в соревнованиях осталось за хозяевами площадки - Самарской областью. По итогам фестиваля победителями в номинации "Hello, Robot!" OPEN стала "Школа новых профессий" из Тольятти, в номинации "Hello, Robot!" LEGO "Башня" - "Центр детского творчества "Камертон" из Самары, в номинации "Hello, Robot!" LEGO "Путешественник" - гимназия № 77 из Самары. Детский сад "Елочка" из города Чапаевска (Самарская область) победил в номинациях "FIRST FLL Jr." и "ИКаРенок", школа № 7 села Похвистнево (Самарская область) и "Кванториум-63 регион" из Тольятти - в номинациях "РобоКарусель". Лучшие результаты в номинации "AeroNet" показал "Кванториум-63" из Самары и самарский центр детского творчества "Металлург", в номинации "ИКаР" - центр детского творчества "Ирбис" из Самары.

В Самарской области I Окружной робототехнический фестиваль "РобоФест-Приволжье" состоялся в 2016 году. В фестивале 2018 года принимали участие представители трех регионов - Самарской, Челябинской и Оренбургской области. Из числа победителей будет сформирована сборная, которая будет представлять Самарскую область на XI Всероссийском технологическом фестивале PROFEST в Москве 20-22 марта 2019 года.