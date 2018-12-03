Эксперт: в обновленный состав СПЧ вошли специалисты в области права

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в обновленном составе качественно пополнился за счет привлечения специалистов в области права. Такое мнение высказал ТАСС многолетний член СПЧ, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Леонид Поляков, комментируя подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об утверждении нового состава СПЧ, опубликованный в понедельник на сайте Совета.

Среди новых участников Совета, в частности, - режиссер Александр Сокуров, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник и адвокат Шота Горгадзе, доцент РАНХиГС, политолог Екатерина Шульман, журналист издания Znak.com Екатерина Винокурова, обозреватель "МК" Ева Меркачева, главред "Литературной газеты" Максим Замшев и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, координатор "Архнадзора" Константин Михайлов, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов и другие. Перестали быть членами СПЧ, в частности, журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко, а также политик и публицист Ирина Хакамада, исполнительный директор ассоциации "Голос" Лилия Шибанова и другие.

"Адвокат Генри Резник, Анатолий Ковлер, работавший судьей в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), существенно укрепят правовой блок Совета, политолог Екатерина Шульман, специалист по избирательному правому, надеюсь, войдет в нашу постоянную комиссию по защите избирательных прав, так что хочу приветствовать новых коллег", - сказал Поляков. "Считаю, что обновленный Совет может стать резервом президента в реализации указа о национальных проектах, потому что по их направлениям у нас работают профильные комиссии, например по экологии, по образованию, по медицине, по экономике. Во всех этих сферах мы защищаем права человека", - пояснил он.

На качественное обновление Совета обратил внимание политолог Алексей Мартынов. "СПЧ обновился, омолодился качественно в смысле компетенций", - сказал он. Политолог отметил, в частности, включение в состав СПЧ режиссера Александра Сокурова. "Это не только режиссер с мировым именем, но он известен и своей правозащитной деятельностью, и при этом никто не сможет заподозрить его в ангажированной позиции, что среди правозащитников случается", - полагает эксперт.

Он также обратил внимание на появление в Совете журналиста издания Znak.com Екатерины Винокуровой, которая, как утверждает Мартынов, "активно занимается правозащитной деятельностью" и хорошо известна в этом качестве.