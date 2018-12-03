Элтон Джон и Евгений Лебедев открыли кампанию по борьбе со СПИДом

В связи с отмечавшимся 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом, а также приближением Рождества, когда в западных странах традиционно проводятся многочисленные благотворительные мероприятия, Evening Standard запустила кампанию AIDSFree. Всем читателям издания предлагается делать пожертвования в Центр Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Собранные средства будут направлены на осуществление целевых проектов в шести городах мира: Атланте (США), Дели (Индия), Киеве и Лондоне, а также Найроби и Мапуту - столицах Кении и Мозамбика, соответственно.

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Певец и композитор Элтон Джон и совладелец газет The Independent и Evening Standard, российский бизнесмен Евгений Лебедев дали старт новой общественной кампании по сбору средств на борьбу со СПИДом. Как сообщила в понедельник Evening Standard , Лебедев и британский исполнитель сдали экспресс-анализы на ВИЧ, чтобы привлечь внимание к необходимости регулярного тестирования на наличие опасной инфекции.

"Простая истина заключается в том, что в 2018 году никто уже не должен умирать от СПИДа, - сказал Лебедев. - У нас есть лекарства, позволяющие сдерживать ВИЧ. Существует лечение, поэтому сегодня смерть любого человека в результате СПИД является трагедией. Именно поэтому я горжусь тем, что на это Рождество Evening Standard будет собирать деньги, чтобы бороться с эпидемией".

По словам Лебедева, в ближайшие недели издание с тиражом в 900 тыс. экземпляров, которое бесплатно распространяется на улицах Лондона, будет публиковать истории о людях, заразившихся ВИЧ, и новых подходах к лечению и профилактике инфекции, которая при своевременном применении терапии больше не является смертельным приговором. Цель кампании не только в сборе средств и информировании людей, но и в привлечении внимания властей в разных странах мира к необходимости увеличивать финансирование программ по борьбе с болезнью.

В материалах, опубликованных The Independent и Evening Standard, подчеркивается, что сегодня тестирование на ВИЧ можно проводить самостоятельно. Это обстоятельство имеет большое значение, поскольку многие люди, подозревающие у себя ВИЧ, боятся визитов в специализированные центры и медицинские лаборатории для тестирования. Наборы для проведения экспресс-анализа на ВИЧ по образцу слюны, которые использовали Лебедев и Элтон Джон, имеются в свободной продаже во многих странах мира, включая Россию.