Лавров призвал волонтеров всего мира участвовать в подготовке к 75-летию Победы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил волонтеров со всего мира присоединиться к подготовке мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

"В 2020 году мир будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Сейчас Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" формирует международную волонтерскую команду, чтобы внести свой вклад в организацию мероприятий, посвященных этому великому юбилею", - заявил в понедельник глава МИД РФ, выступая на сессии Международного форума добровольцев.

"Рассчитываем, что к этой инициативе присоединятся и волонтерские организации за рубежом, прежде всего, организации наших соотечественников", - добавил он.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимают участие более 15 тыс. человек.

Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).