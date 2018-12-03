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Медведев назвал профессию юриста одной из самых ответственных и востребованных в мире

Премьер отметил, что от объективности, беспристрастности и неравнодушия юристов зависит успешная защита интересов людей, их чести и достоинства
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление участникам и гостям церемонии вручения высшей юридической премии "Юрист года". Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Сегодня ваша профессия - одна из самых ответственных и востребованных в мире. Вы тщательно следите за соблюдением правил честной игры как между отдельными людьми или компаниями, так и в межгосударственных масштабах, стараетесь принимать взвешенные решения в самых сложных и запутанных ситуациях, помогаете найти компромиссы и урегулировать конфликты", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что от объективности, беспристрастности и неравнодушия юристов зависит успешная защита интересов людей, их чести и достоинства, а также высокое доверие общества к правовой системе страны.

Премьер-министр поздравил лауреатов премии с заслуженной наградой, а всех юристов России - с профессиональным праздником, и пожелал здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

День юриста был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2008 году и отмечается 3 декабря. Высшей юридической премией России является премия "Юрист года", которая присуждается ежегодно Ассоциацией юристов России за заслуги в формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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