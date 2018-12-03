Более 140 млрд рублей направят на социально-культурную сферу Кубани в 2019 году

ТАСС, 3 декабря. Свыше 140 млрд рублей будет выделено из бюджета Краснодарского края на реализацию трех программ в социально-культурной сфере региона: "Развитие здравоохранения", "Развитие образования", "Социальная поддержка граждан". Об этом сообщил ТАСС спикер законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Во время обсуждения проекта бюджета края на очередной 15-й сессии регионального парламента (28 ноября, по итогам которой проект бюджета был принят в первом чтении - прим. ТАСС) было отмечено, что сохранятся все меры социальной поддержки граждан. На этом акцентировал внимание и глава края Вениамин Кондратьев. Замечу, что большая часть средств, направленных на социально-культурную сферу, 143 млрд рублей, сосредоточена в трех наиболее крупных программах: "Развитие здравоохранения", "Развитие образования", "Социальная поддержка граждан", - сказал он.

Так, на программу "Развитие образования" в 2019 году предусматривается выделение 51,4 млрд рублей, 43,8 млрд рублей из которых - на дошкольное, общее и дополнительное образование детей. Еще 4,3 млрд рублей планируется направить на развитие профессионального образования.

"Продолжится строительство школ и детских садов, включая ясли. Объекты будут возводиться в том числе в рамках национальных проектов "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда". В 2019 году на эти цели будет направлено 6,4 млрд рублей, с учетом поправок ко второму чтению, которое запланировано на декабрь", - сообщил Бурлачко.

По его словам, в этом году планируется завершение строительства пяти пристроек и девяти зданий детских садов, 11 общеобразовательных школ и четырех школ дополнительного образования. В планах на 2019 год - строительство восьми школ и семи детских садов, стоимость строительства этих 15 объектов - 3,4 млрд рублей.

Программа "Развитие здравоохранения"

В 2019 году в Краснодаре также предлагается начать строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы. "С учетом распределения федеральных средств за три года на его строительство будет направлено 5,5 млрд рублей. Сдача объекта намечена на 2021 год", - пояснил он.

Бурлачко также добавил, что предусмотрено продолжение строительства в Краснодарском крае офисов врача общей практики. "В 2019 году мы планируем построить еще 18 офисов, а к 2021 году сеть будет представлена 41 объектом. На эти цели в течение трех лет будет направлено 424,8 млн рублей", - пояснил спикер Заксобрания региона, добавив, что в 2021 году также планируется завершить строительство акушерско-гинекологического корпуса в городе Кореновске.

Кроме того, выделение 2,3 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета края в 2019 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. "Перечень направлений достаточно обширный. Но можно отдельно сказать, что дополнительно в программу ОМС были включены следующие виды высокотехнологичной медицинской помощи: эндопротезирование суставов конечностей и коронарная реваскуляризация миокарда (группа операций, позволяющих восстановить коронарное кровообращение при ишемии сердечной мышцы)", - пояснил Бурлачко.

Также в программу для жителей региона включены дополнительно три метода лечения "челюстно-лицевая хирургия".