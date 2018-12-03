Российский суд впервые использовал платформу блокчейн в делопроизводстве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам (СИП) впервые в практике российской судебной системы разместил первые транзакции об изменении состава правообладателей в блокчейн-сети IPChain.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Ассоциации IPChain, главной задачей которой является реализация одноименного проекта, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

"Суд по интеллектуальным правам апробировал новую технологию взаимодействия с участниками рынка, предусмотренную программой "Цифровая экономика Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

Представители IPChain считают событие знаковым для цифрового рынка интеллектуальной собственности и в целом цифровой экономики. Аналогичные системы, напомнили в IPChain, развиваются в США, Сингапуре и ряде европейских стран, в российской судебной практике - это первый случай.

"Мы являемся свидетелями беспрецедентного случая, когда нормы российского законодательства реализуются с помощью технической системы. Мгновенное, прозрачное и эффективное взаимодействие участников рынка и государства без каких-либо финансовых и временных издержек - безусловный прорыв", - цитирует пресс-служба президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского.

Он напомнил, что количество объектов, охраняемых правом интеллектуальной собственности, которые оборачиваются в цифровой среде, огромно - это музыка и фильмы, компьютерные программы, архитектурные проекты, формулы фармацевтических препаратов, объекты промышленного дизайна и одежда, товарные знаки и литературные произведения. Велики также объемы и скорость взаимодействия участников рынка, в результате потребность в актуальной информации высока, поэтому важно знать, когда возникают или завершаются споры в отношении объектов интеллектуальной собственности, теперь такие сведения становятся доступны онлайн с помощью блокчейн-сети.

Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова отметила, что еще в недавнем прошлом никто не прогнозировал интеграцию новых технологических решений в работу суда. "Суд по интеллектуальным правам сейчас работает в блокчейн - пять лет назад это было фантастикой, а сегодня уже реальность", - сказала председатель суда, слова которой процитировали в пресс-службе. При этом она выразила уверенность, что технологическое развитие судебной системы будет продолжаться, и не исключает, что через пять лет возможными станут онлайн-урегулирования споров.