Петербург в третий раз получил "туристический Оскар" как лучший культурный город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург третий раз подряд получил престижную премию WTA Awards, считающуюся своего рода "Оскаром" в сфере туризма, в номинации "Ведущее культурное туристическое направление мира", сообщил в понедельник городской комитет по развитию туризма.

Ранее этой награды город был удостоен в 2016 и 2017 годах.

"1 декабря в Лиссабоне состоялась церемония вручения самой престижной туристской премии планеты - World Travel Awards. По версии WTA-2018, Санкт-Петербург был признан лидирующим культурным направлением мира (World's Leading Cultural City Destination)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в номинации Петербург обошел Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин и Кито. Призовую статуэтку из рук основателя WTA Awards Грэма Кука получил гендиректор Конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мацарин.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году в Лондоне. Согласно ее правилам, победителей определяют в два этапа: сначала номинантов отбирают при помощи онлайн-голосования, затем лучших из них называет жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли и представителей профильных СМИ.

По прогнозам экспертов, по итогам 2018 года турпоток в Петербург приблизится к отметке 8,5 млн человек.