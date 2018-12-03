Более 640 тыс. россиян потратили маткапитал на образование детей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 640 тыс. жителей России воспользовались программами маткапитала для получения детьми образования. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"Более 640 тыс. россиян воспользовались программами материнского капитала на получение образования ребенком с момента появления такой услуги. Воспользоваться материнским капиталом можно с максимальной пользой для детей. Все большую популярность набирает именно образовательное направление", - сообщила пресс-служба.

Материнский капитал можно направить на обучение детей в любой образовательной организации: детсад, школа, колледж, вуз. В пресс-службе уточнили, что учебное заведение должно иметь право оказывать соответствующие услуги, а ребенок должен быть не старше 25 лет на момент обучения.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат выдается за рождение второго или последующих детей. Размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей. Программа продлена до конца 2021 года.