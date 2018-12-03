{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 640 тыс. россиян потратили маткапитал на образование детей

Отмечается, что материнский капитал можно направить на обучение детей в любой образовательной организации

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 640 тыс. жителей России воспользовались программами маткапитала для получения детьми образования. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"Более 640 тыс. россиян воспользовались программами материнского капитала на получение образования ребенком с момента появления такой услуги. Воспользоваться материнским капиталом можно с максимальной пользой для детей. Все большую популярность набирает именно образовательное направление", - сообщила пресс-служба.

Материнский капитал можно направить на обучение детей в любой образовательной организации: детсад, школа, колледж, вуз. В пресс-службе уточнили, что учебное заведение должно иметь право оказывать соответствующие услуги, а ребенок должен быть не старше 25 лет на момент обучения.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат выдается за рождение второго или последующих детей. Размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей. Программа продлена до конца 2021 года.

Теги
Россия
Татьяна Москалькова удостоена премии за правозащитную деятельность
Кроме того, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев стал лучшим в номинации "Развитие законодательства"
Читать полностью