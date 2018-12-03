Власти Петербурга вступились за школьника, создавшего "профсоюз учащихся"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Школьник из Санкт-Петербурга, который создал в учебном заведении "профсоюз учащихся" для выдвижения требований к руководству школы, не допустил нарушений и имел полное право на его создание, если его деятельность не противоречит уставу образовательной организации. Об этом ТАСС сообщили в городском комитете по образованию.

Ранее СМИ сообщили о том, что в петербургской школе №622 один из учеников по имени Леонид создал "профсоюз учащихся", который хотел добиться от руководства учебного заведения ограничения числа контрольных и самостоятельных работ, а также отмены контроля со стороны администрации школы за внешним видом учащихся и их одеждой. За создание организации, по данным СМИ, школьнику якобы грозили отчислением и прокурорской проверкой.

"Если общественная деятельность школьника не мешает образовательному процессу, если не нарушается устав школы, если не нарушаются права других детей на получение образования - он может создавать общественную организацию", - сказали в комитете, отметив, что материалы СМИ были изучены и по результатам оснований для проведения проверки учебного учреждения нет.

При этом в комитете отметили, что создание общественной организации школьником не может "становиться причиной для отчисления". "Другое дело, если он будет, например, срывать уроки, призвать других детей прогуливать занятия, бойкотировать выполнение заданий учителей, то к нему поэтапно могут приниматься меры педагогического воздействия и дисциплинарные взыскания - замечания, выговоры", - сказал представитель комитета.

Он также добавил, что крайняя мера в виде отчисления может быть применена к школьнику только в том случае, если другие дисциплинарные взыскания на него не подействовали.