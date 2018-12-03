Патриарх Кирилл и Шойгу участвовали в худсовете по строительству Главного храма ВС РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заседание художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил РФ прошло в понедельник в Министерстве обороны России с участием главы военного ведомства Сергея Шойгу и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Перед началом заседания министр обороны и глава Русской православной церкви (РПЦ) осмотрели выставку в составе восьми экспозиций, подробно отражающих внешнее и внутреннее убранство храма, обустройство прихрамовой территории, фотоэскизы мультимедийного музейного комплекса "Дорога Памяти, 1418 шагов". По итогам осмотра патриарх высказал предложения и рекомендации относительно строительства и убранства храма, по которым Шойгу распорядился подготовить перечень поручений.

"Мы с вниманием выслушали рекомендации и советы Вашего святейшества. Спасибо за ваши советы", - сказал Шойгу, обращаясь к патриарху. Министр отметил, что все советы будут учтены, чтобы в максимально сжатые сроки подготовить версию проекта строительства с внесенными поправками, прозвучавшими в ходе заседания.

Министр отметил, что времени очень мало, поэтому придется поработать очень активно. "И мы надеемся, как и прежде, на ваше благословение, чтобы у нас все получилось так, как мы задумали. Спасибо вам", - сказал министр, обращаясь к патриарху.

Шойгу распорядился подготовить перечень поручений по части реализации прозвучавших на заседании рекомендаций.

Главный храм Вооруженных сил РФ будет возведен в Кубинке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.