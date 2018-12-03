Форум ООН по климату декларирует амбициозные цели. Последуют ли действия - неизвестно

КАТОВИЦЕ /Польша/, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата принимала в понедельник на своей площадке гостей высокого ранга. Торжественную церемонию открытия форума посетили генеральный секретарь ООН, президенты и главы правительств более 20 стран, представители крупных международных организаций.

Главным посланием, которое звучало почти во всех выступлениях, стал призыв приложить все усилия для реализации целей Парижского соглашения - принятого в 2015 году документа, в котором ратифицировавшие его страны условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Разработка дорожной карты реализации парижских договоренностей объявлена главной целью польского председательства на конференции. Однако удастся ли сторонам согласовать 300-страничный документ, наполненный конкретными решениями о необходимых действиях, пока не ясно. Конференция продлится до 14 декабря, у ее участников есть более 10 дней, чтобы прийти к консенсусу.

Недостаточные действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции высказал мнение, что человечество не принимает достаточных мер, чтобы предотвратить необратимые и катастрофические изменения климата. "Нам нужны более активные и амбициозные действия. Мы должны обеспечить прорыв в борьбе с вредными выбросами", - указал генсек ООН. "Мы сталкиваемся с серьезной проблемой в области изменения климата. Изменения происходят слишком быстро, но мы должны успеть за ними", - сказал он, подчеркнув, что для многих стран "это вопрос жизни и смерти".

Гутерриш анонсировал проведение в будущем году саммита по климату, "который должен усилить амбиции и мобилизовать необходимые ресурсы". "Выполнение обязательств по Парижскому соглашению позволит сократить загрязнение воздуха к 2030 году и поможет ежегодно спасать более миллиона жизней", - отметил генсек ООН.

"Согласно недавнему докладу о новой климатической экономике, амбициозные климатические действия могут принести 65 млн рабочих мест и прямую экономическую выгоду в размере $26 трлн", - напомнил он. "Мы видим первые признаки этой экономической трансформации, но мы далеко не там, где должны быть. Переход к низкоуглеродной экономике нуждается в политическом импульсе с самых высоких уровней", - добавил генсек.

Дорожная карта

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что без успеха в Катовице миру не удастся достичь тех целей, которые необходимы для спасения планеты. "Мы должны создать дорожную карту того, как реализовать положения парижских договоренностей. Без успеха в Катовице Парижские соглашения не ответят ожиданиям", - уверен Дуда.

По словам премьер-министра Фиджи Фрэнка Баинимарамы, который председательствовал на конференции ООН по климату в 2017 году, новый председатель - Польша - должна "двигать повестку дня в правильном направлении со всей ответственностью и пониманием, что время уходит". "Мы должны действовать оперативно, чтобы надежда ограничить потепление на 1,5 градуса Цельсия не умерла", - добавил он. "Как информируют эксперты, нам необходимо в пять раз увеличить наши обязательства, чтобы достичь этой цели", - указал он.

"Мы все знаем, что уровень амбиций нужно повысить. Нужно прилагать больше усилий, вместе, начиная здесь и сейчас, - согласился президент Финляндии Саули Ниинистё. - Нужно действовать немедленно".

Отстоять интересы РФ

Россия на климатической конференции ООН рассчитывает на то, что по итогам форума будет принят в окончательном виде свод правил реализации Парижского соглашения. "Должны быть сформулированы четкие, доступные, понятные правила, не допускающие трактовок", - сказал в интервью ТАСС возглавляющий российскую делегацию министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Глава природоохранного ведомства отметил, что многие развивающиеся страны продолжают настаивать на жестком разделении государств на развитые и развивающиеся в отношении обязательств по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. "Наша цель - не допустить спора между развивающимися и развитыми странами вокруг свода правил реализации Парижского соглашения. Если спор начнется, то все, что было подписано в Париже, никогда не будет реализовано", - указал Кобылкин.

По его словам, от понимания, какими будут правила игры, во многом зависит и ратификация Россией Парижского соглашения. "Мы не можем допустить негативного влияния Парижского соглашения на экономику РФ. Очень важно найти золотую середину между компаниями, которые стремятся увеличить свои производственные мощности, и требованиями, которые будут предъявлены в связи с реализацией Парижского соглашения", - сказал он.

Развивающимся странам нужны средства

Чаяния и проблемы развивающихся стран на форуме представила премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила. Она призвала развитые страны выполнить свои финансовые обязательства по защите климата.

"Зеленый климатический фонд должен как можно скорее утверждать проекты развивающихся стран", - указала она, напомнив, что Африка - наиболее уязвимый континент, страдающий из-за изменений климата. "Фонд должен изменить критерии по утверждению проектов, которые не позволяют малым странам получать доступ к финансовым средствам", - отметила премьер Намибии.

На нехватку средств пожаловалась и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, упомянувшая о том, что ее стране требуется €15 млрд на улучшение состояния окружающей среды. "Только переработка сточных вод и твердых отходов обойдется в €7 млрд", - указала она.

Помощь Всемирного банка

Исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева заявила, что банк готов ответить на призыв генерального секретаря ООН о более амбициозном участии всех сторон в деле спасения планеты. "Поэтому мы удвоим после 2020 года наше участие. Наша новая цель на следующие пять лет - это $200 млрд на то, чтобы страны могли действовать амбициозно в деле защиты климата", - сказала Георгиева.

Как пояснила исполнительный директор, $100 млрд - это непосредственная поддержка инвестиций, из которых около $50 млрд будут направлены на адаптацию к климатическим изменениям.

"Нужны действия"

"Я сделаю все возможное, чтобы Парижское соглашение было воплощено в жизнь", - пообещал актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в ходе встречи с молодежью на полях конференции. "Я бы хотел быть Терминатором в реальной жизни, чтобы путешествовать назад во времени и предотвратить то, с чем мы пытаемся справиться сейчас", - добавил Шварценеггер.

"Нам нужны действия", - указал он. "Люди должны понять, насколько это важно. Нужно думать о том, как загрязнение окружающей среды влияет на наше здоровье, на здоровье наших детей, которые заболевают астмой, и многих людей, умирающих из-за загрязнения окружающей среды", - добавил он.

"Нужно собрать вместе не только власти, а всех и каждого - финансовый сектор, промышленность - всех людей на Земле", - констатировал Шварценеггер.