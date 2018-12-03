Обвиняемая в грубом обращении со школьницей учительница уволилась в Татарстане

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Учитель математики школы №22 в Набережных Челнах, которую обвиняют в нанесении травмы школьнице, подала заявление об увольнении, на нее наложено дисциплинарное взыскание. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства образования и науки Татарстана.
Инцидент произошел 1 декабря на уроке математики, педагог вызвала ученицу 7 класса к доске. По словам учительницы, у девочки возникли трудности при решении задачи, поэтому она взяла ребенка за предплечье и повела к другой стороне доски, чтобы показать формулу. После занятий школьница в сопровождении матери обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ушиб правого плеча.
"По данному инциденту в школе проведено служебное расследование, по результатам которого учителю вынесено дисциплинарное взыскание. Учитель подала заявление об увольнении. Глава минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов поручил подготовить обсуждение вопросов соблюдения норм педагогической этики с разбором каждого случая, произошедшего в школах, на всеобщем республиканском родительском собрании", - говорится в сообщении.
По факту инцидента проверку также проводит управление МВД по городу Набережные Челны, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.