Песков рассказал, что с Путиным "безумно тяжело" спорить из-за его экспертной подготовки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спорить с президентом России Владимиром Путиным безумно тяжело: он способен моментально "утоптать" своими аргументами ошибающегося собеседника. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал на встрече со студентами МГИМО.

"В плане экспертной подготовки он [Путин] может дать фору кому угодно, - сказал он. - С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументированно".

Рассказывая о своей работе, представитель Кремля сообщил, что для отслеживания различных нюансов он консультируется с экспертами, в том числе сотрудниками администрации президента. По его мнению, весь объем информации держать в голове "не способен ни один человек, кстати, наверное, кроме Путина". Песков признался, что часто советуется по тем или иным вопросам с Путиным лично.

Пресс-секретарь задал тон для непринужденной беседы, пошутив в ответе на первый же вопрос. Один из студентов спросил его, бывает ли так, что Путин сердится на Пескова за те или иные его публичные высказывания? В ответе пресс-секретарь процитировал самого главу государства, который в одном из интервью покритиковал Пескова. "Как человек, который несет пургу, я легко отвечу на ваш вопрос", - сказал он.

Песков заметил, что Путин мог бы легко обойтись и без пресс-секретаря. "Он так часто общается и со СМИ, и с людьми, и с представителями разных "цехов" - он прекрасно сам доводит свои мысли до аудитории", - пояснил представитель Кремля. "Он легко бы без пресс-секретаря обходился", - считает Песков. Однако такой человек все-таки нужен, чтобы более оперативно работать с информацией, отметил он.

Песков сравнил свою работу с работой сапера. "Самое опасное - исказить слова президента, исказить смысл принятых решений, - признался он. - Как мне кажется, даже из-за обилия пурги я этого не делаю".