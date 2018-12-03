Росздравнадзор не нашел нарушений в действиях врачей по ампутации ног пациентке в Воронеже

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор не выявил нарушений в действиях медицинского персонала, принявшего решение об ампутации ноги пожилой пациентке, поступившей в больницу в Воронеже с необратимыми поражениями обеих конечностей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что сын пенсионерки из Воронежа обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его 89-летней матери врачи местной больницы ампутировали здоровую ногу вместо больной. По информации регионального департамента здравоохранения, решение об экстренной ампутации левой ноги пациентки принял врачебный консилиум.

"Изучив все предоставленные факты и документы, Росздравнадзор пришел к выводу, что медицинская помощь женщине была оказана правильно, тактика лечения, избранная хирургами БУЗ ВО "ВГКБ №3", соответствовала сложившейся ситуации и была направлена на спасение жизни пациентки", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации Росздравнадзора, пациентке изначально планировалось ампутировать обе конечности. При поступлении пожилую пациентку осмотрел хирург, был проведен врачебный консилиум. "На момент поступления в больницу женщина нуждалась в удалении обеих конечностей, но из-за возраста и ее тяжелого состояния было принято решение о проведении операций поэтапно, то есть сначала удалить левую конечность, а затем, после стабилизации состояния - правую", - уточняется в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, состояние пациентки изначально было тяжелым. "С самого момента поступления больная находилась в палате интенсивной терапии, но врачам, к сожалению, не удалось ее спасти из-за тяжелого осложнения основного заболевания и наличия других сопутствующих заболеваний", - пояснили в Росздравнадзоре.