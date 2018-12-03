Дальневосточная ярмарка открылась в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС. Елена Рожкова/. Дни Дальнего Востока в Москве открылись в понедельник одноименной ярмаркой, на которую каждый регион привез свою уникальную продукцию.

Дальневосточная ярмарка расположилась в самом центре города - на Тверской площади. За обустроенными деревянными прилавками предприниматели с Дальнего Востока предлагают посетителям разнообразные товары: от травяных сборов и мороженой рыбы до браслетов из вулканической лавы и амулетов из клыка медведя.

Мед и рыба

Первой посетителей ярмарки встречает Бурятия, которая всего месяц стала частью Дальнего Востока, перейдя из состава Сибирского федерального округа. Кроме целебных травяных сборов, меда, брусничного варенья и сувениров Бурятия демонтирует посетителям ярмарки и свою культуру: для гостей выступает музыкальный дуэт, играющий на национальных инструментах. "Мы представляем музыкальную группу, играем этническую музыку на двух основных инструментах в нашем национальном оркестре - лимба (флейта) и моринхур (струнный инструмент). Мы будем играть здесь всю неделю", - рассказал корреспонденту ТАСС участник музыкального дуэта Хэшэкто Бодиев.

Амурская область предлагает гостям ярмарки широкий выбор меда, Приморский край - огромный спектр целебных бальзамов-сиропов из натуральных продуктов Дальневосточной тайги.

Отдельный блок на Дальневосточной ярмарке посвящен традиционной для региона рыбной продукции: гостям Рыбацкой деревни представляется огромный выбор рыбы, морепродуктов, икры и различных деликатесов.

Привезли регионы Дальнего Востока на ярмарку и свои сувениры, национальные украшения. Так, Камчатка представляет большой выбор сувенирных ножей, рукоятки которых сделаны из костей животных. Также в павильоне Камчатского края можно купить браслеты из обсидиана и вулканической лавы, амулеты из клыков моржа...

Чайный дом

На ярмарке на Тверской площади можно не только приобрести продукты регионов Дальнего Востока, но и угоститься блинчиками с брусничным и облепиховым вареньем из Бурятии, сделать фото в национальном чукотском жилище оленеводов под названием яранга, а также принять участие в кулинарных и творческих мастер-классах.

В павильоне, где располагается мастерская, гости ярмарки могут посетить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству народов Дальнего Востока.

По соседству расположилась кулинарная школа. "Сейчас мы готовим блюдо, запатентованное в 2014 году. Это рамен-бургер - вместо традиционной булочки в нем используется яичная лапша, из которой формируются булочки, а между ними кладется котлета из камчатского краба и добавляются различные наполнители", - рассказал ТАСС повар из Камчатского края и ведущий кулинарного мастер-класса Рудольф Хохряков.

Рядом с кулинарной мастерской находится Чайный дом, где гости ярмарки в теплом помещении могут немного передохнуть, согреться, выпить чашечку травяного чая из большого самовара и подкрепиться горячим пирожком.

Селфи с хаски

Среди гостей ярмарки можно встретить якутского Деда Мороза Чисхана или Повелителя холода. Это высокий старец с длинной седой бородой, одетый в синюю шубу и шапку с высокими рогами. "В Якутии традиционно с 1 декабря начинаются настоящие холода, и поэтому я прибыл в столицу России дать старт настоящей русской зиме", - побеседовал он с корреспондентом ТАСС.

Для посетителей ярмарки работает фотозона с настоящими сибирскими хаски. "Здесь люди могут пообщаться с собаками, сделать фото, погладить их. Эти собаки очень любят общение с людьми. На родине они катают детей в упряжке - это необходимо для данной породы", - рассказала ТАСС владелец питомника хаски на Камчатке Мария Любивая.

Ярмарка регионов Дальнего Востока будет работать на Тверской площади с 3 по 9 декабря. Мероприятия в рамках ярмарки будут функционировать все дни, а на главной сцене в режиме нон-стоп будут выступать региональные коллективы.