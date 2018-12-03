Песков: Брилев, возможно, покинет Общественный совет при Минобороны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Журналист Сергей Брилев, возможно, должен будет покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ в связи с наличием у него гражданства Великобритании. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.
"Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да", - сказал Песков. "Наверно, он не сможет дальше работать в этих советах, хотя это решение конкретных министров", - считает пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что такая ситуация "не красит" журналиста, но с юридической точки зрения "такой проступок не подразумевает ответственности" кроме возможного лишения права работать в составе совета. "Выиграет ли от этого совет? Нет! Но правила есть правила", - добавил Песков.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что никаких иных нарушений Брилев не допустил. "Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да! И Брилев им является", - убежден Песков. "Он сделал многое для страны и делает дальше, он очень талантливый журналист, аналитик и в чем-то общественный деятель", - считает представитель Кремля.
Песков отдельно отметил, что наличием гражданства Великобритании Брилев не нарушил закон, "потому что не является госслужащим". "Он может, если хочет, быть гражданином любой страны", - сказал пресс-секретарь президента.
Согласно официальному сайту военного ведомства, одна из основных задач Общественного совета при Минобороны привлечение граждан и общественных объединений к формированию государственной политики в области обороны и ее реализации, выдвижению и поддержке гражданских инициатив, направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан в рамках осуществления гражданского контроля деятельности Минобороны России.