Андрей Битов был "всемирно отзывчивым"

Андрей Битов был большим русским писателем, умевшим постичь душу не только своих соотечественников, в своем творчестве он доказывал, что русская литература всемирно отзывчива. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

3 декабря стало известно о смерти писателя Андрея Битова. Один из основателей Русского ПЕН-центра, автор романов "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", автор сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", ушел из жизни в возрасте 81 года. Соболезнования и воспоминания о писателе — в материале ТАСС.

"Андрей Георгиевич Битов был необычайно открыт миру и жаден до новых впечатлений. Не случайно его "Уроки Армении" стали хрестоматийной книгой для каждого, кто отправлялся в эту страну. Он умел постигать душу не только русского человека, но доказывал, что русская литература всемирно отзывчива, как писал Достоевский", - сказал Швыдкой.

По его словам, Битов был символом целого поколения ленинградской школы писателей. "Он был петербуржцем по духу, по манере письма, человеком, который сделал для русской словесности необычайно много, понимая, как никто, ее сокровенные смыслы и тайны. Неслучайно один из лучших его романов, которым зачитывалось не одно поколение еще советских людей, назывался "Пушкинский дом", - напомнил Швыдкой.

"Для Андрея Георгиевича отношение реальности и слова было мистическим актом, и, конечно же, он понимал, как в слове воплощается человеческая жизнь и жизнь мира. Он был большим русским писателем, настоящим русским писателем", - подчеркнули Швыдкой.

Андрей Битов - один из основателей Русского ПЕН-центра. Автор романов "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", трилогии "Оглашенные", сборников стихов "Дерево", "В четверг после дождя", сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года" и других.

"Аристократичный, мужественный, честный"

Память прозаика почтили в понедельник на вечере, посвященном 85-летию Литературного института имени Горького. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Алексей Варламов.

"Смерть Битова - это действительно огромная потеря, он был одним из последних крупнейших русских писателей, - сказал ректор Литинститута. - Аристократичный, мужественный, честный. Горькая весть о его кончине пришла сегодня, когда мы были на вечере, посвященном 85-летию института, и мы почтили память Битова вставанием".

Варламов напомнил, что Битов преподавал в Литинституте. "Мы это помним, очень ценим, он наш литинститутский человек, - сказал ректор вуза. - То, что [Михаил] Пришвин называл "творческим поведением", в полной мере относилось к Андрею Битову".

Варламов добавил, что все произведения Битова хорошо известны, но лично он выделил бы "Уроки Армении". "Считаю, что это невероятно талантливая в художественном отношении книга, точная, убедительная, и, главное, очень смелая в контексте армянской истории, - пояснил ректор. - Кроме того, это книга, которая остается, не забывается. Я читал ее много лет назад и до сих пор помню, как она построена".

"Я был в Армении по следам этого произведения, Битов создал очень глубокий путеводитель, - продолжил Варламов. - Битов, будучи русским писателем, умел проникнуть в чужую культуру, был "всемирно отзывчивым". Думаю, в наше время, когда все так непросто между разными народами, между культурами, эта книга - урок уважения, пример понимания между людьми. Нам сейчас очень не хватает этой битовской ясности".