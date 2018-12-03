Власти Петербурга не получали заявку от РПЦ на передачу Благовещенской церкви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга пока не получили официальную заявку от Русской православной церкви на передачу в безвозмездное пользование Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, одного из старейших храмов города. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в комитете имущественных отношений Смольного, отвечая на соответствующий запрос.
В ноябре Санкт-Петербургская епархия РПЦ направила в адрес врио губернатора города Александра Беглова письмо с просьбой рассмотреть вопрос о передаче Благовещенской церкви - намерение об этом было высказано петербургскими властями еще в 2013 году, но решений не было принято. При этом представители церкви выражают надежду на решение вопроса к 2020 году, когда будет праздноваться 800-летие со дня рождения Александра Невского.
"Официальной заявки, как это предписано законом, нет", - сказали в пресс-службе комитета.
В ведомстве уточнили, что сейчас на рассмотрении в комитете находится обращение, высказанное в письме митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.
"Обращение в отношении Благовещенской церкви в настоящее время находится на рассмотрении в комитете имущественных отношений. Однако для рассмотрения вопроса о передаче церкви религиозной организации необходима заявка в комитет и пакет документов, установленные 327-ФЗ ("О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения")", - отметили в комитете.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии ТАСС подтвердили, что официальная заявка на передачу церкви в безвозмездное пользование епархии в рамках 327-ФЗ еще не подана, на настоящий момент в Смольный направлено лишь письмо митрополита.
Музей в храме
В Благовещенской церкви располагается филиал Государственного музея городской скульптуры, здание является памятником федерального значения и находится в собственности Санкт-Петербурга.
Директор музея Владимир Тимофеев сказал в беседе с корр. ТАСС, что музей выступает за совместное с Русской православной церковью использование помещений Благовещенской усыпальницы. Он добавил, что этот вопрос обсуждается с конца 1990-х годов, а в настоящее время в усыпальнице проводится в год около 30-35 поминальных служб в память о погребенных там деятелях отечественной истории. Находящийся в храме музейный фонд филиала насчитывает 122 предмета, которые входят в музейный фонд РФ. Ежегодно филиал посещают 70-75 тысяч человек.