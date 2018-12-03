Глава СК за пять месяцев получил во "ВКонтакте" 1,7 тыс. обращений

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с момента открытия своей страницы в соцсети "ВКонтакте" получил за пять месяцев 1700 обращений, сообщили ТАСС в СК РФ.
Эта цифра была озвучена на встрече Бастрыкина со старшими помощниками по взаимодействию со СМИ из 28 региональных управлений СК.
Глава СК в ходе встречи подробно остановился на таком направлении деятельности, как работа с гражданами. "Это важнейшее направление, прошу вас донести это до ваших руководителей. Они должны знать, какие проблемы волнуют людей в регионах, в которых они возглавляют следственные управления", - сказал глава ведомства.
В этом году появилась еще одна возможность оперативно обратиться лично к главе ведомства - через социальную сеть "ВКонтакте". Только за пять месяцев поступило более 1700 обращений, которые глава СК России лично ежедневно просматривает, отметили в СК.
Председатель СК России привел конкретные примеры жестких мер реагирования на отсутствие должной реакции подчиненных в территориальных следственных управлениях на те жалобы, с которыми людям приходится обращаться к нему лично. В связи с этим он попросил присутствующих еще раз донести до своих руководителей всю значимость этой работы, в том числе в режиме онлайн.