Песков посоветовал студентам учить языки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал студентам не прогуливать лекции и учиться с любовью к изучаемому предмету, поскольку любые знания, особенно иностранные языки, пригодятся им в жизни. На встрече со студентами МГИМО он признался, что сам он в институте был разгильдяем, в результате сейчас порой чувствует нехватку некоторых знаний.

Вопрос о том, насколько выбор турецкого языка в Институте стран Азии и Африки помог ему стать пресс-секретарем президента, задала дочь его супруги Татьяны Навки, студентка МГИМО Александра Жулина. "Я Александре рассказываю, что только в последние годы я стал жалеть, сколько я прогулял лекций, которые мне дали бы много ценного, а сейчас этих знаний не хватает", - признался Песков студентам. "Вот заходит разговор, например, об античности, и я помню, что нас этому учили в институте, но я тогда пил пиво с друзьями", - рассказал он. "Поэтому вкалывайте! Все в жизни пригодится", - призвал пресс- секретарь.

Говоря о выборе языка для изучения, Песков рассказал, что он сначала хотел попасть на арабское отделение. "Нужно было сдавать экзамены, и тот, кто набрал максимальный балл, получал право выбрать язык", - напомнил он. "Я поступил со второго раза. Я был страшным разгильдяем, не набрал максимального количества баллов и не мог выбирать языки, поэтому мне сказали, что арабского у меня не будет и дали турецкий язык", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента признался, что тогда ничего не знал о Турции. "Но вас учат не только языку, а стране - и экономике, и культуре, и традициям, и если учишь это от всей души, начинаешь страну любить", - добавил он. "Кроме того, примерно с третьего курса я стал зарабатывать неплохие деньги переводчиком с турецкими компаниями, которые приезжали в нашу страну", - сказал Песков.

Затем, по его словам, он пошел на работу в МИД и был командирован в Турцию. "Когда мне дали турецкий, казалось, что никаких перспектив нет, но они стали появляться", - отметил он. "Чем больше языков вы знаете, тем богаче вы", - убежден он. По его мнению, раньше было достаточно знать один иностранный язык. "Сейчас, если вы не знаете английский, французский, итальянский, немецкий, то вы так себе", - отметил он, подчеркнув, что сегодня за границей знание трех языков является нормой.

"Чем больше языков знаете, тем богаче духовно будете", - сказал Песков. "Не прогуливайте лекции! Учите языки!" - посоветовал он.